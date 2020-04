Bol d'air : une balade à la volerie des aigles de Kintzheim

En cette période de confinement, le château de Kintzheim (Bas-Rhin) continue de vivre. Avec 60% du personnel au chômage technique, la volerie fonctionne à un rythme beaucoup plus zen car d'habitude à cette période de l'année, des milliers de visiteurs viennent voir les volatiles. Grâce à la situation, les soigneurs ont plus de temps pour entraîner les oiseaux qui doivent retrouver leurs ailes d'athlète après un hiver passé à l'abri.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 13/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 13 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.