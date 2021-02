Boom des travaux de bricolage depuis le confinement

Les magasins de bricolage n'ont jamais connu une telle affluence. Depuis neuf mois, ils enregistrent une croissance à deux chiffres. Pour cause, le couvre-feu à 18 heures est l'occasion pour les Français de sortir le tournevis et la perceuse.

C'est le cas de Tom et de son fils qui, depuis quelques mois, sont animés par la même passion. "On a profité du confinement pour refaire les chambres. C'est un plaisir", nous confie le père. Et ils ne sont pas peu fiers du résultat, d'autant plus que c'est une manière de se retrouver en famille : "ça donne un peu un objectif dans un périmètre assez restreint".