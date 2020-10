Au fil de la Vilaine : halte à La Roche-Bernard

La Roche-Bernard est une belle étape pour les bateaux, mais aussi pour les piétons. Monter vers les vieux quartiers de la ville, c'est emprunter des venelles étroites entre murets et maisons de granite, jusqu'à la place du Bouffay. Un endroit qui a peu changé avec le temps. A l'époque, cette place était le grand rendez-vous de la foire aux bestiaux.



Pour les visiteurs, La Roche-Bernard est indissociable de ses ponts. Il y en a eu six depuis 1839. Des premiers suspendus en bois, il ne reste que les piliers de pierres. Le plus récent, depuis 24 ans, fluidifie le trafic routier sur quatre voies rapides. Mais le voyageur plus curieux gagnera à circuler sous l'édifice, à pied, pour contempler la Vilaine.