Bretagne : bientôt la fin de la confusion entre Le Faouët (22) et Le Faouët (56) ?

Le Faouët et sa jumelle sont deux communes bretonnes se trouvant à une distance de 100 km. L'une est située dans les Côtes-d'Armor et compte 400 habitants. L'autre, plus au sud, dans le Morbihan, en abrite sept fois plus. Cette homonymie peut sembler amusante, mais elle est régulièrement source de confusion.

Pour comprendre le problème que soulève cette homonymie, il faut s'adresser aux habitants. Sarah raconte que son oncle s'est un jour retrouvé au Faouët 22, au lieu du Faouët 56 : "On l'a attendu une heure, le temps qu'il descende". Françoise, elle, explique qu'elle conseille toujours à ses visiteurs de "bien régler le GPS sur Le Faouët 56". Si les mésaventures rapportées n'étaient qu'anecdotiques, elles prêteraient à sourire, mais pour Jean-Christophe Jarrige, artisan créateur de clubs de golf au Faouêt costarmoricain, le problème est plus grave : ses fournisseurs internationaux, ou les livreurs eux-mêmes, se trompent réguièrement. "Les frais d'expédition sont très chers. A cela, vous rajoutez des droits de douane. Lorsque ça repart, vous payez en double. Il m'est arrivé de payer des opérations 200 euros", calcule-t-il.

Michel fait partie d'un collectif de citoyens opposé à un quelconque changement de nom pour la ville. "Nous avons toujours habité là, on a vécu ici. Il ne faut pas enlever ce nom", dit-il. Ce collectif a lancé une pétition sur Internet et ce samedi 3 octobre, 195 habitants se sont dit "opposés" à ce changement de nom. Selon l'Echo de l'Armor, les arguments principaux de ces opposants reposent sur l'attachement au nom de la commune, à son histoire. Ils mettent en avant "un nom qui nous unit et nous réunit , l’impact sur l’identité individuelle (administrative et familiale) et le coût pour la collectivité" que pourrait représenter une modification du patronyme.