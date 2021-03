"Quand on gagne, il faut klaxonner" : ils jouent au loto… depuis leur voiture

Près de 600 personnes sont venues participer avec chacune leurs astuces pour poser leurs cartons. Pascale a installé une table d’appoint sur son tableau de bord. "C’est mon mari qui a coupé du bois, il a coupé une grande planche en deux", affirme-t-elle. "Ça, c'est pour éviter que ça glisse", poursuit-elle en montrant un tissu rigide. "On a acheté des clips et on a mis une protection pour ne pas abîmer les cartons de l’animateur", dévoile une autre participante. Pour plus de confort, certains sont même venus en camping-car. "Nous, on est très à l’aise, on a le chauffage, on a nos propres commodités. On est très bien installés", déclare une camping-cariste.