C’est déjà l’automne dans les jardins

Un petit air de mélancolie flotte sur les jardins à Tours (Indre-et-Loire). L'été est passé et l'hiver est déjà en chemin. Avec une température de 18° C, certains ont déjà enfilé leur gilet d'automne, tandis que d'autres se baladent encore en t-shirt d'été. Les jardiniers imaginent déjà leur plantation du printemps, mais en attendant, c'est l'automne et place à la pluie. Il faut désormais dresser le bilan et nettoyer.