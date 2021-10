C'est encore l’été sur la Côte d’Azur

C'est une journée comme on les aime sur la Côte d’Azur avec une température de 22 degrés, un grand ciel bleu et une belle arrière-saison que les Niçois savent apprécier. Ce vendredi matin, il y avait du monde sur la promenade des Anglais. "C'est agréable et c'est reposant", lance une passante. "On adore ce temps, on ne peut plus se passer du soleil", se réjouit une autre. Un beau temps que l'on savoure aussi en terrasse, autour d'un petit-déjeuner ensoleillé. La dolce vita donne le sourire et à certains l'envie de chanter.