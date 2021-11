C'est la saison de la châtaigne en Ardèche

Cachée dans sa botte tout l'été, la châtaigne se découvre une fois l'automne venue. Sur les monts d'Ardèche, la récolte bat son plein depuis quelques semaines. Pour les ramasser, il y a une technique bien particulière : "Là on est en train de rabattre les filets pour pouvoir aspirer les châtaignes quand elles sont en tas en bas du filet". Une méthode assez physique qui offre un gain de temps, car une fois aspiré, le fruit est directement conditionné dans de grands sacs. Dans la famille Grange, on cultive la châtaigne depuis sept générations et on en est fier.