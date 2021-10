C'est la saison de la récolte du riz en Camargue

Il a bien séché sous le soleil de Provence et le mistral. Le riz de Camargue est prêt à être ramassé dans les rizières, au cœur du delta du Rhône. Les moissonneuses travaillent depuis déjà une semaine. Ici, c'est un plaisir et une culture emblématique depuis des décennies. Plus d'une dizaine de variétés sont désormais cultivées sur le delta du Rhône.

Le riz de Camargue bénéficie d'une identification géographique protégée depuis plus de 20 ans. Il en est produit 80.000 tonnes chaque année. Sandrine Ranguin utilise très souvent les riz de Camargue dans ses plats. Une évidence car elle habite au cœur de la Camargue tout près de l'étang de Vaccarès. Aujourd'hui, elle nous prépare une recette méditerranéenne. Des petits rougets à la poêle servis avec un riz de Camargue revenu avec un peu d'oignons. Le riz est cuit façon pilaf dans une poêle avec du vin blanc et un peu d'eau pour s'imprégner de toutes les saveurs. Quelques morceaux de persil pour la couleur et c'est prêt à être dégusté. De nombreuses variétés existent et peuvent s'accommoder à l'infini ou presque. Aujourd'hui, 20% du riz consommé dans le pays est produit en Camargue.