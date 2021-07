Île de Bréhat : c’est la saison des agapanthes

Devant les parterres colorés, les promeneurs n'ont qu'un seul mot à la bouche : "ça m'évoque les vacances", "c'est l'emblème des vacances", "les agapanthes, les crêpes, la Bretagne, les vacances, tout ça, ça va ensemble". Tout cela est aussi synonyme de beaux jours. Comme pour Lionel et sa famille, ils louent cette même maison chaque année pour la beauté du jardin. "Cela fait quinze ans qu'on revient ici, au même endroit, pour découvrir cette vue magnifique et cette superbe flore", confie-t-il.

L'agapanthe vient d'Afrique du Sud. L'histoire ne dit pas exactement comment elle est arrivée sur nos côtes, mais elle se plaît dans le climat breton. Son nom signifie "fleur de l'amour" en grec. Elle le doit peut-être à sa floraison généreuse. Une éclosion lente dont Yves ne se lasse pas. Ce dernier est né ici et les agapanthes font partie de sa vie. "J'ai 61 ans et j'ai toujours connu ça ici. Il paraît qu'il faut toujours leur parler. On leur dit par exemple 't'es bien belle aujourd'hui'", raconte-t-il. Des mots doux et des bouquets : comment ne pas devenir fleur bleue ?