C'est la saison des oignons doux dans les Cévennes

Dans le Gard, la récolte des oignons doux des Cévennes a débuté et va s'étendre sur trois semaines environ. Après avoir séché pendant dix à quinze jours, les oignons vont être triés et calibrés selon leurs lieux d'expédition. Si les clients sont avant tout Français, le produit se vend dans le monde entier. Indispensable en cuisine, l'oignon doux est un vrai régal, aussi bien en sucré qu'en salé.



