C'est le mois du blanc dans les potagers : les conseils de jardiniers

Parmi les légumes de saison, le poireau est également concerné par la méthode de blanchiment. Sa partie basse est recouverte de terre afin de rendre la plante plus tendre. "Plus il est remonté en terre, plus le blanc sera long. Le but, c'est aussi d'avoir un poireau très large. Alors pour ça, on les recoupe", explique Bastien Glomot. Une source inépuisable d'astuces pour un plaisir toujours renouvelé à chaque saison.