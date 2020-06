C'est le moment de compter les perdrix

Le printemps est la saison des naissances pour beaucoup d'animaux, à l'instar des perdrix. A Fresne-lès-Reims (Marne), on les recense chaque année. A quatre jours de l'été, les habitants se sont donc mis à les compter sans rien laisser passer, comme à la chasse, mais sans le fusil. Et ce n'est pas une mince affaire, même pour ceux qui sont habitués à cette tâche.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 16/06/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 16 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.