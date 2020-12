Lot : premier marché aux truffes de la saison à Lalbenque

À Lalbenque (Lot), les premières truffes se dévoilent sous les regards attentifs des acheteurs. Bien rondes et marbrées de noir, les plus grosses du marché pèsent plus de 500 grammes. Loin de la foule habituelle, vendeurs et acheteurs sont moins nombreux que les années précédentes. Les particuliers et quelques restaurateurs présents scrutent ce champignon pour repérer le meilleur produit. Cette année, l'exercice est plus difficile. Dans le contexte sanitaire actuel, il n'est plus possible de toucher la truffe ni de la sentir. Chacun doit conserver une certaine distance.