"C’est un cadeau empoisonné" : un rocher sème la discorde dans un village du Nord

Le maire aimerait rénover l’école et remplacer des bâtiments vétustes par un dépose-minute. L’administration impose de reconstruire le bâtiment à l’identique. "On avait calculé que si on rénovait ces bâtiments, on avait un surcoût de 270.000 euros par rapport au projet initial. Ce n’est pas supportable pour notre budget. 270.000 euros ça représente plus d’un an d’autofinancement", poursuit-il.