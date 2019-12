Cabaret des régions (2/4) : "L'Élégance" allie tradition et modernité

Le spectacle "L'Elégance" plonge son public dans un monde de rêve de voyage, d'évasion et d'aventure. Il se situe à la frontière du cabaret et du musical avec des touches de sensualité et de glamour. Sur scène, la femme est sublimée et la féminité est mise en avant sans un brin de vulgarité. Des LED ainsi que des hologrammes et de la 3D sont utilisés pour magnifier davantage la gente féminine. Les spectateurs, eux, profitent d'un moment hors du temps.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 27/12/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1.