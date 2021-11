Le calendrier de l’Avent, premier cadeau de Noël des enfants

Raphaël et sa sœur ont bien du mal à choisir leurs calendriers de l’Avent. Sapin, chalet enneigé, boule de Noël, chocolat noir ou praliné, il y a encore plus de variétés cette année. Et même pour les adultes, difficile de se décider. Dans ce supermarché, les ventes ont augmenté de 15% en un an. Nouveauté : les plus grands aussi ont envie d’ouvrir les petites fenêtres.