Calvados : Dominic Stora, le dernier fabricant de kaléidoscopes en Europe

Il s’agit de petits instruments optiques qui réfléchissent la lumière et qui, quand on regarde à l’intérieur, laissent apparaître des éléments de couleurs. "On ne voit jamais la même chose", s’émerveille Dominic. Il est le dernier artisan à fabriquer ces jeux optiques en Europe qui n'en restent pas moins très appréciés par ses clients : "Il y a un côté très éphémère, c’est génial" dit l'un d'eux. "Ce sont des souvenirs d’enfance, donc comme j’ai trouvé ceux de Dominic, c’est un peu magique".

Vous pouvez découvrir le secret de fabrication des kaléidoscopes dans le reportage en tête de cet article, dans lequel Dominic nous emmène dans son atelier. On comprend alors que le kaléidoscope est composé d’un ensemble de miroirs, d’un verre transparent, d’une bague que l’artisan forme lui-même et enfin de petites pièces colorées. "Il faut évidemment des éléments qui soient de couleurs différentes, de formes différentes et qui bougent bien." Comme des recettes de cuisine, Dominic connaît les plus belles associations. "Je sais à peu près ce que je mets dans chaque type de kaléidoscope."

Avec pas moins de 270.000 kaléidoscopes à son actif, soit environ 200 par mois, Dominic n’est pas prêt de prendre sa retraite, tant par plaisir que par nécessité.