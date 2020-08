Cap sur Entraunes, un petit village magique aux portes du parc national du Mercantour

A cent kilomètres de Nice se trouve un petit village de montagne dont le nom signifie "entre les eaux". Outre les paysages de cascades et de conifères, on y découvre également des maisons fermes de trois étages. Situé à 1.250 mètres d'altitude, Entreaunes (Alpes-Maritimes) est enlacé d'un côté par le Var et de l'autre par le Bourdouze. Ceux qui ont déjà goûté à la magie des lieux ne s'en lassent pas et n'envisagent même pas de s'en aller un jour.