Carnaval d'Albi, le rendez-vous incontournable de la ville

Dans le Tarn, la 65ème édition du carnaval d'Albi est placée sous le thème du rire et de la dérision. Avec un large sourire, le regard sévère ou encore le nez qui s'allonge, des têtes géantes en papiers mâchés impressionnent les spectateurs. Dans le cortège défilent associations, club sportif, fanfare et majorettes. Si les grands retrouvent leur âme d'enfant, les petits ont les yeux qui brillent.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 18/02/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.