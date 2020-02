Carnaval de Dunkerque : coup d'envoi des Trois joyeuses ce dimanche

Au Carnaval de Dunkerque, les carnavaliers se bousculent et se serrent les coudes pour se tenir debout pendant les Trois Joyeuses qui ont débuté dimanche. Les chants sont à l'honneur pour se réchauffer et profiter de l'ambiance de folie. Deux heures après le début du défilé, la foule se rassemble sous les balcons de l'hôtel de ville pour le traditionnel lancer de harengs. Et entre deux défilés, la fête continue entre amis ou avec des inconnus dans les habitations.



