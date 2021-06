VIDEO - Cathédrale de Nantes : un an après l'incendie, découvrez l'intérieur de l’édifice

REPORTAGE - La cathédrale de Nantes, visée par un incendie d'origine criminelle le 18 juillet 2020, devrait rouvrir partiellement au public "fin 2023", a annoncé mercredi la Direction régionale des affaires culturelles (Drac) des Pays de la Loire lors d’une visite du chantier où les travaux de dépollution se poursuivent.

L'effet est saisissant. La nef est intacte mais vide. A la place de l'orgue, il y a un mur noirci sous une verrière sans vitraux. Sur les côtés, on découvre les vestiges du feu. C'était il y a presque un an. Le 18 juillet 2020, la cathédrale gothique Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Nantes était victime d'un incendie, rapidement circonscrit, mais qui a toutefois détruit le grand orgue, un événement qui a conduit à l'ouverture d'une enquête. Des dégâts importants, malgré l'intervention des pompiers. Notre équipe a pu entrer dans le monument ce mercredi matin. Et comme nous pouvons le voir dans le reportage en tête d'article, il faut être complètement équipé à cause du plomb présent dans les tuyaux de l'orgue et dans la structure métallique de la verrière. L'incendie a tout fondu et le vent a tout dispersé sur le sol et les murs. Et pour sécuriser le travail des compagnons, une unité de décontamination a été installée à l’entrée du chantier.

Cette pollution, dégagée par l’incendie des métaux du grand orgue de la cathédrale, s’est propagée dans l’ensemble de l’édifice. Le taux de concentration en plomb y est particulièrement élevé dans la tribune de l’orgue (182.000 microgrammes/m2) et dans le choeur (92.000 microgrammes) alors que le taux maximal autorisé est de 1.000 microgrammes/m2. Une première aspiration du plomb a été menée et certains éléments nettoyés en priorité : le tombeau en marbre de François II et Marguerite de Foix, les parents d’Anne de Bretagne, désormais protégés sous un "coffrement", comme le cénotaphe du général Lamoricière.

Vers une réouverture partielle fin 2023

"On va utiliser un peu de détergent et de la vaporisation. On va aspirer à très haute efficacité pour éviter que le plomb ne se répartisse à nouveau dans la cathédrale", explique une technicienne, interrogée dans le sujet. Après le déblaiement de la tribune de l’orgue, entre janvier et avril 2021, 80 tonnes de gravats et vestiges ont été récupérés et de rares pièces de l’orgue comme un tuyau du XVIIIe siècle, et plusieurs sculptures en bois dont deux atlantes ont pu être sauvées.

Si la décontamination complète de l’édifice est prévue de septembre 2021 à janvier 2022, le nettoyage des vitraux et des tableaux s’annonce particulièrement délicat. Les travaux de restauration prévus de mars 2022 à fin 2023 concerneront les trois foyers de l’incendie, en particulier la tribune de l’orgue, où les dégâts sont les plus importants. "Fin 2023, la nef et le chœur seront accessibles au public, mais pas le massif occidental de la cathédrale (au niveau de l’entrée principale), qui sera sans doute encore en travaux", a expliqué Anne-Marie Chepeau Malhaire. Pour l’orgue, un comité scientifique sera mis en place et sa fabrication devrait prendre 5 à 10 ans. Au total, 15 millions d’euros ont été prévus par l’État pour ce chantier. La fondation du patrimoine a également lancé un appel aux dons pour le grand orgue.

