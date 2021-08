Ce bar alsacien ouvre tous les cinq ans

Derrière le comptoir, la même famille prend les commandes depuis plus d'un siècle. Depuis, quatre générations s'y sont succédées. Le bar fait partie de l'histoire du village de Sundhoffen (Haut-Rhin). Fermé en 2017, il a ouvert pour la première fois. Une obligation pour conserver sa Licence 4. Il n'y a donc que quelques jours pour se retrouver comme autrefois : "on parle beaucoup de lien social en ce moment, à notre époque, on ne parlait pas de ça, mais on le pratiquait".