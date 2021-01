Ce boulanger cache des fèves en or massif dans ses galettes des rois

SURPRISE - Parmi les fèves à découvrir dans les galettes des rois, il y en a une qui fait rêver. Pour cause, un boulanger et un joaillier de l'Auvergne ont eu l'idée d'offrir une fève bijou en or massif 18 carats.

Une fève en or massif 18 carats. C’est ce que vous trouverez peut-être si vous achetez une galette à la frangipane dans cette boulangerie, à Chamalières (Puy-de-Dôme). La fève est en fait une bague qui représente une couronne à cinq branches et dont la valeur est estimée à cinq cents euros. La galette des rois se transforme en une véritable chasse au trésor. Chaque semaine, une fève bijou est dissimulée dans la frangipane. Nous avons essayé de savoir où elle se trouvait mais les vendeuses ne savent pas elles-mêmes où la bague se cache et sont restées incorruptibles. Côté clients, la valeur de la fève incite à la consommation.

La galette ne coûte pas plus cher que les autres

L’idée est venue du bijoutier et de son ami boulanger pour promouvoir l’artisanat sous différentes formes. Ce bijou constitue aussi une belle surprise pour les clients. Un couple en a déjà trouvé une. "On a été très surpris et c’est aussi très agréable de recevoir un aussi beau cadeau." La galette, elle, ne coûte pas plus cher que les autres. Les deux artisans ont pour projet de réitérer l’expérience l’année prochaine avec toujours une couronne, mais cette fois sertie de rubis, de saphirs et même de diamants.

Ce n’est pas la première fois que des fèves en or se retrouvent dans des galettes. L’année dernière, à Metz, le pâtissier Christian Haberey a contacté le bijoutier-joaillier Alexandre Bianchi pour créer un médaillon en or à l’effigie de la cathédrale en guise de fève. La fève était en fait un médaillon en vermeil à échanger avec le bijou en or d’une valeur de 1500 euros. La boulangerie Lesage, à Janzé, a elle aussi caché des fèves lingots d’or de 10 grammes, d’une valeur de 388 euros, dans ses galettes des rois. Un bon moyen de se régaler non seulement soi-même mais aussi son porte-monnaie.

