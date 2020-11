Ce facteur livre des repas aux anciens

Pour accomplir cette tâche, les facteurs ont été sollicités et Dominique en fait partie. Il en a pour deux heures de livraison et 38 repas à livrer avant midi. À l'échelle de La Poste, cela représente 200 plateaux quotidiens à livrer. Durant leur tournée, les facteurs en profitent pour réconforter les retraités et signaler aux proches d'éventuels signes de faiblesse. Les seniors, eux, sont évidemment contents et satisfaits de ces livraisons. Mais ils sont unanimes pour dire que rien ne remplacera les moments de convivialité au Restaurant Senior.