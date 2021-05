Ce jeune boulanger a gagné le concours du meilleur croissant

Cette viennoiserie ne sera vendue qu'à partir de la semaine prochaine car elle a été spécialement préparée pour le concours, avec son formateur. Julian a hâte de la présenter. "Il a emmené dans sa réalisation de croissant une technique de fermentation particulière et unique qui fait que le croissant est plus développé et plus feuilleté, avec un goût prononcé", explique Sylvain Dival, professeur de boulangerie au "CFA".