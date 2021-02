"Ceci n'est pas un bar" : le pied-de-nez aux règles sanitaires d’un commerçant d'Indre-et-Loire

Pour lui, il est urgent de rétablir le lien social dans les villages en rouvrant notamment les cafés. "En hiver, ce sont simplement les quelques locaux qui prennent cinq minutes pour se saluer, prendre un café, une bière, se dire bonjour. Ils ne se contaminent pas plus que si on laisse des fêtes se dérouler chez les gens", nous informe Guillaume. Pendant quelques heures, une poignée d’habitants retrouve un peu l’ambiance des cafés. "C’est sûr que c’est quelque chose qui manque. Il y a des gens qu’on ne voit plus alors qu’on les voyait régulièrement et maintenant on ne voit que nos proches et ça manque de voir tout le monde", témoigne une personne chez Guillaume. Devant l’enseigne, d’autres personnes sont plus réticentes : "Ça me manque, c’est sûr, mais il faut faire attention parce que moi en ce moment j’ai plein de gens autour de moi qui ont le virus."