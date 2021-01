Ce village du Lot a réussi à sauver son unique bistrot

Un bistrot multiservice où le dépôt de pain et l'agence postale ont rouvert depuis juillet. Et c'est tout un village qui joue le jeu. Dans l'urgence, il a fallu s'organiser : du fait maison pour le faire savoir à l'entrée du village, et une page Facebook qu'il faut animer régulièrement. Rien que pour la semaine, cette dernière a eu quasiment 600 vues. Joli score pour un village de 300 habitants. Et pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, leurs commandes peuvent être livrées à domicile. Près de 50 repas sont ainsi vendus chaque jour. Et l'on vient parfois de loin.