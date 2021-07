Ce village des Alpes-Maritimes rallume son four à pain

Il faut se lever tôt pour entretenir le feu dans le vieux four communal et faire monter en température ses vieilles pierres. Chaque année pour la fête du village, Yvon, l'ancien boulanger de Châteauneuf, reprend du service pour faire le pain. Ici, on travaille 50 kilos de pâte à la main comme le faisaient les anciens. "On a tenu à faire revivre les traditions parce que ça fait partie du bien-vivre ensemble dans un village. On a tellement besoin de pouvoir se retrouver", confie Martine Lipuma, deuxième adjointe au maire. Comme cela se faisait autrefois, Lydie a apporté quelques plats à faire cuire au feu de bois.