Ce village normand voit passer chaque jour 500 camions malgré l’interdiction

C’est un va-et-vient incessant de poids lourds au cœur du village de Gacé. "C’est tous les jours. Le matin, le soir, enfin toute la journée, c’est comme ça tout le temps", affirme une habitante de Gacé sur le bord de la route bondée de camions.

Pourtant, depuis 2006, il leur est défendu d’emprunter la départementale qui traverse le village. L’interdiction est belle et bien indiquée par plusieurs panneaux mais rien n’y fait, certains préfèrent passer dans la commune pour éviter l’autoroute. Ils sont plus de 500 à transgresser la règle chaque jour. "Si on veut discuter tous ensemble dehors, on arrête un peu, on attend qu’ils passent. On est tellement habitués qu’au final, on ne les entend plus", soupire une riveraine avant de rajouter "tiens en voilà un qui passe", en entendant un poids lourd traverser le village.