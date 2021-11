Ces mairies qui annulent les repas de fêtes des anciens

À Bressols (Tarn-et-Garonne), la salle des fêtes restera vide pour Noël. La mairie vient d'annuler le traditionnel gouter entre les enfants de l'école et les personnes âgées. "Avec la recrudescence récente de la transmission du Covid, on s'est dit qu'on allait exposer et les enfants et les aînés", explique le maire, Jean-Louis Ibres. Une décision prise à contrecœur mais bien comprise.