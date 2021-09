Ces splendeurs romaines qui font la fierté du Gard

On entendrait presque les armes qui s'entrechoquent et on s'imagine les combats de gladiateurs sous les cris des 24 000 spectateurs romains, tellement les arènes sont bien conservées malgré leurs 2 000 ans. C'est une fierté pour les Nîmois, car elles n'ont aucune rivale. Ne cherchez pas, vous n'en trouverez pas d'aussi belle ailleurs, d'aussi intacte. Elles ont toujours été utilisées par des chevaliers qui ont en fait leur forteresse, puis au Moyen Âge par des habitants qui ont construit leur maison à l'intérieur.

Toujours intacte, la Maison Carrée est l'un des rares temples romains qui soient parvenus dans son intégralité à notre époque. À vingt kilomètres de là se trouve le monument le plus grandiose. Le Pont du Gard est le pont-aqueduc romain le plus haut du monde avec 50 mètres de haut et trois rangées d'arches. Une construction très rare pour l'époque. Le chantier colossal a mobilisé un millier d'hommes pendant cinq ans. Il a fallu tous les génies des ingénieurs romains pour réussir à franchir le Gardon et pour que l'eau s'écoule dans la canalisation sans stagner ou déborder. Une prouesse technique et un chef-d'œuvre classé au patrimoine mondial de l'Unesco.