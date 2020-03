"Ces villages qu'on assassine", un vrai cri d'alarme de nos localités

Le livre de Pierre Bonte et Céline Blampain intitulé "Ces villages qu'on assassine" (Ed. Le Passeur) sort ce jeudi. Cet ouvrage est un cri d'alarme lancé par les auteurs. Disparition des services publics, fermeture des commerces et des écoles, sentiment d'oubli, fusion forcée... nos localités souffrent. Pour Rosoy (Yonne), redevenir un village a permis de sauver la communauté, qui était autrefois un quartier de la ville de Sens.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 05/03/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 5 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.