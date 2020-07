"Cet été avec vous" : à la rencontre des vacanciers sur la Côte d'Opale

Sur la Côte d'Opale, les vacanciers sont déjà au rendez-vous, même s'il ne fait pas encore très beau. Près de Calais, sur la plage de Blériot, on se laisse facilement bercer par le bruit des vagues et de l'eau. On croise beaucoup de camping-cars belges sur les routes. Louise et Pierre viennent chaque année pour apprécier les beaux paysages de la région. Et du côté d'Audresselles, Hugues nous fait découvrir les plaisirs de la pêche aux moules dans un décor surréaliste de beauté.