"Cet été avec vous" : initiation à la voile à bord d'une chaloupe à Pléneuf-Val-André

Ce mercredi nous avons rendez-vous avec des marins sur le port de Dahouët à Pléneuf-Val-André (Côtes-d'Armor), un des hauts lieux de l'histoire de la pêche bretonne. Nous embarquons avec eux à bord d'une chaloupe dénommée "La Pauline" pour une balade et une initiation à la voile. L'équipage et ses passagers vont pouvoir profiter d'un paysage marin inédit. Une occasion pour les vacanciers de découvrir les secrets de la navigation.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/08/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 août 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.