"Cet été avec vous" : marcher sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle

Dès nos premiers pas sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, nous avons su que la journée serait riche en rencontres. Le parcours est idéal pour profiter d'un temps pour soi au gré de ses envies et de ses pas. Les randonneurs y vont pour faire une coupure et reprendre un rythme humain. Mais qu'importe la motivation de chacun, l'important est de pouvoir marcher sur les chemins d'une liberté retrouvée.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 06/08/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.