"Cet été avec vous" : un spectacle équestre à Ruynes-en-Margeride pour se déconnecter de la réalité

Ce mercredi, partons à la rencontre de passionnés d'équitation. Des dresseurs font réaliser un spectacle incroyable à des chevaux à Ruynes-en-Margeride (Cantal). Une représentation qui ravit petits et grands. Notre équipe a d'ailleurs assisté à leurs préparations. Découvrez en images comment les cavaliers et leurs montures ont fière allure.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 05/08/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.