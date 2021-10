Cette accordéoniste auvergnate fait vibrer sa région

Qu'importe où elle se trouve, Laure Forestier n'est jamais plus heureuse qu'avec son accordéon. Un instrument intimement lié à son enfance et surtout à sa région. Avec lui, elle défend auprès de toutes les générations son attachement profond à l'Auvergne. "L'accordéon, c'est le prolongement de ma respiration, ce sont mes poumons. À partir du moment où je l'ai sur les épaules, il y a autre chose qui se passe", confie Laure.

Pour débuter la journée en sa compagnie, la musicienne nous a donné rendez-vous dans son département natal du Cantal, et plus précisément dans le village de Menet, où elle a grandi. Ce matin-là, elle a passé plus d'une heure avec des écoliers de CE1 et CE2. Ici, pas de long discours, mais un projet musical bien précis : celui d'écrire tout au long de l'année des chansons sur la région avec les enfants.