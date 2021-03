Cette épicerie solidaire fait payer ses clients en fonction de leurs revenus

Ce sont des bénévoles qui gèrent l'épicerie et son approvisionnement avec le soutien d'un hypermarché. Ce dernier fournit certains produits et apporte son expérience. Les collectivités soutiennent et financent le projet pour aider aussi les producteurs locaux à se faire connaître auprès de toutes les populations quels que soient leurs moyens. Cette épicerie solidaire répond visiblement à un besoin, car depuis son ouverture début février, elle a déjà plus de 250 adhésions.