Cette restauratrice auvergnate fait bouger son village

Ici, tout le monde connaît sa voix. Sa bonne humeur communicative est sans doute l’une des recettes de son succès. Manuella Leite, gérante du Caveau du Fort, dédie son temps à son village et à ses habitants. Et son bonheur tient dans les quelques mètres carrés de sa cuisine. Chaque jour, c’est une recette et un menu différent. Dans ce commerce, le seul du village avec le salon de coiffure, on vient un peu comme on vient chez une amie.