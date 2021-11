Champignons : la recette des sanguins à l'huile

Yvan est un cueilleur hors pair et fin cuisiner. De retour au village, il commence la préparation des sanguins à l'huile. Nettoyés, puis découpés grossièrement, les champignons vont cuire quinze minutes dans un mélange d'eau et de vinaigre avec de l'ail. Il faut ensuite les laisser refroidir et s'égoutter avant de les mettre en bocaux dans de l'huile pour permettre leur conservation. Les sanguins sont prêts et on ne se fait pas prier pour les déguster. Une recette traditionnelle qui accompagnera beaucoup de repas lors des longues soirées d'hiver en Haute-Provence.