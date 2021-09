Championnat du monde de confiture : une Landaise sur le podium

Pour ses confitures, Isabelle n'utilise que des produits locaux et de saison. Des fruits qu'elle transforme à domicile. Une fierté d'autant plus grande que l'aventure de cette confiturière est récente, cinq petites années seulement. "J'étais bancaire avant. J'en ai eu un peu marre. J'ai fait 50 pots et je suis partie sur un marché", a-t-elle confié. Isabelle produit chaque année 7 500 pots et propose une soixantaine de recettes. Elle aimerait aussi pouvoir bientôt se verser un salaire. De quoi vivre enfin de sa passion et de son talent.