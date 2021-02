Chandeleur : les astuces de crêpières bretonnes

Dans une famille à Kerlouan (Finistère), le doux parfum sucré des crêpes se mélange avec l'odeur du feu de bois. Ici, La Chandeleur est une tradition dont raffolent petits et grands. Brigitte et Catherine sont crêpières dans la vie comme à la maison. Les sœurs utilisent les traditionnelles billig, présentes chez de nombreuses familles bretonnes. Avec celle-ci, on peut faire des crêpes fines et riches en goût. L'appareil a un thermostat, donc la température est bien réglée.