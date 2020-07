Château de Tennessus : plongez au Moyen Âge !

Entouré de douves et muni de meurtrières, le Château de Tennessus est accessible via un pont-levis. Miroir d'une époque, son histoire remonte à la construction de son tour en 1404. Ce château est passé de famille en famille au fur et à mesure des guerres et des sièges. Pendant la Révolution française, il a été condamné à la démolition par un arrêté du directoire des Deux-Sèvres, mais il a quand même survécu. Plus qu'un musée, il est devenu un lieu d'hébergement où les touristes peuvent se perdre dans les jardins. La nuitée est à 135 euros.



