Cheminées et poêles à bois (4/4) : les poêles à bois en faïence de Desvres

À Desvres (Pas-de-Calais), on fabrique des poêles en céramique peints à la main. Ils s'incorporent immédiatement dans la pièce où ils sont installés. De plus, ils peuvent être dotés d'un four. Ces poêles ne sont fabriqués que dans un atelier unique EN France. Chaque pièce est confectionnée de façon artisanale et chaque motif est dessiné à la plume.