Chiens de traîneaux : les bénévoles, indispensables à La Grande Odyssée des Alpes

La Grande Odyssée est la plus célèbre course de chiens de traîneaux d'Europe. Elle dure douze jours et traverse les Alpes, de la Haute-Savoie à la Haute Maurienne. Tout au long du parcours, 76 bénévoles assurent le bon déroulement des épreuves. La passion est le moteur de ces hommes et de ces femmes, dont la majorité sont des retraités, qui offrent leur temps pour participer à une incroyable aventure.