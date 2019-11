Le chou farci, le plat fétiche du Cantal

Pour se réchauffer en cette période de froid, le chou farci est un incontournable dans le Cantal. Comment bien le cuisiner : repérez d'abord à l'oreille le bon produit pour choisir les meilleures feuilles de chou bien fraîches, avant de les blanchir dans l'eau frémissante. Pendant ce temps, préparez la poitrine de porc, la chair à saucisse, la poitrine fumée et le fameux lard gras. Une fois la viande mijotée, le dressage peut commencer. Dernière étape, le passage dans le four et le chou farci est prêt.