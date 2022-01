VIDÉO - "Je ne sais pas si je dois les respecter" : une commune de la Drôme divisée entre pro et anti-vaccins

Dans l'établissement, la simple évocation des non-vaccinés irrite beaucoup Philippe et ses amis. "Les gens qui ne veulent pas se faire vacciner, aujourd'hui je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Je ne sais pas... Je ne sais même pas si je dois les respecter", lâche-t-il. Un autre abonde : "Je n'ai pas pu me faire opérer parce que les hôpitaux étaient bouchés et j'ai dû aller dans le privé". Un autre encore propose : "Les non-vaccinés, s'ils continuent, on les fait payer quand ils vont dans les hôpitaux".

"Je n'ai rien contre les gens qui ne sont pas vaccinés, j'entends bien leurs arguments. Mais eux ne comprennent pas qu'on joue avec nos vies, et que je n'ai pas envie qu'ils me fassent fermer mon établissement", poursuit-elle.

Solange, comme 32% des habitants de la commune, refuse le vaccin. Et pour elle, cela complique les rapports humains. "Je continue à voir mes amis, mais quelques fois, ça demande de faire des efforts pour s'écouter ou écarter le sujet, afin d'éviter qu'on soit tout le temps dans le conflit", indique-t-elle.

Pour sa part, le maire, Christian Bussat, sait qu'il ne mettra pas tout le monde d'accord et dit respecter les opinions. "Je ne considère pas que mon rôle est d'inciter les gens à se faire vacciner. Mon rôle, c'est de proposer", explique l'édile. "On n'est pas non plus les mauvais élèves. Je ne veux pas que ce soit vécu et dit comme ça", tient-il aussi à préciser.