Clichés régionaux : la sieste est-elle vraiment sacrée en Corse ?

Rues désertes, habitants atones, sous un soleil de plomb : après le repas, la Corse tourne au ralenti. "On se repose, on fait une bonne sieste, on se baigne, raconte dans la vidéo en en-tête un habitant, installé sur la plage. Et vers 16h, on remonte pour faire le café avec un verre d’eau bien fraîche."

Une torpeur bien loin de l’agitation de la capitale, à la même heure. À un millier de kilomètres de là, pas question de s’adonner à une sieste. "On est peut-être un peu plus actif", estime un Parisien. Alors qu’en Corse, "on y vit bien, on sent le temps passer", avance un autre habitant. Une Parisienne évoque aussi ses congés sur l’île de beauté, dont le rythme lui "convenait très bien".