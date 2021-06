Clichés régionaux : les Auvergnats ont-ils vraiment des oursins dans les poches ?

"C'est un racisme parisien à mon avis au départ", lance une passante, dans la vidéo en tête de cet article. Bien vu, car ce sont effectivement les Parisiens qui ont brossé ce portrait pas très flatteur des Auvergnats. Il faut dire qu'au XIXe siècle, ces derniers étaient venus sans fortune tenter leur chance dans la capitale, jusqu'à se compter au nombre de 500.000 dans les années 60. C'est dans le 11ᵉ arrondissement qu'ils ont surtout élu domicile, tenant l'immense majorité des bistrots, restaurants et hôtels du côté des gares d'Austerlitz et de Lyon. Beaucoup y ont ainsi fait fortune.

Les premiers Auvergnats étaient charbonniers. Ils livraient les combustibles dans les appartements bourgeois après les avoir acheminés par voie fluviale depuis l'Auvergne. "Les pauvres sont souvent courageux et les Auvergnats ont fait preuve de beaucoup de détermination et de courage pour s'installer à Paris", explique Anne Simonet, la présidente de l'association "Les amis du vieux Clermont". Selon elle, on dit qu'ils étaient radins, car on confond le respect de l'argent et l'avarice. "Les anciens pauvres ont la valeur de l'argent dans la tête parce qu'il est tellement difficile à gagner. Ils ne le vénèrent pas, mais ils le respectent et ils n'en font pas n'importe quoi", poursuit-elle.

Ce préjugé a donc une histoire, héritée d'un passé révolu. Qu'en reste-t-il aujourd'hui ? "Je les trouve très accueillant et pas du tout radins", admet une Auvergnate d'adoption. "Mes amis m'offrent des coups sans rechigner. A Paris, c'est chacun pour soi, chacun paye sa tournée, alors qu'ici, c'est convivial", renchérit un jeune homme. Une générosité que certains observateurs avisés avaient déjà remarquée depuis longtemps, comme Georges Brassens avec sa célèbre "Chanson pour l’Auvergnat" (Elle est à toi cette chanson, toi, l’Auvergnat qui, sans façon, m’as donné quatre bouts de bois quand dans ma vie, il faisait froid). L'histoire d'un couple d'Auvergnat qui l'avait accueilli pendant ses années de misère.